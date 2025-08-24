小学生たちによる巨大紙相撲大会が24日、新潟市で開かれ手作りの力士たちが土俵でぶつかり合いました。土俵に立つのはダンボールで作られた高さ１８０センチ・幅９０センチの巨大な力士。上下に動きながら激しく組み合います。新潟市内の４つの小学校から６６人が大会に参加。手作りの１６体の力士が白熱した取り組みを繰り広げました。参加した児童「押して、自分が作った力士で戦ったのが楽しかった」巨大な力士たちの熱戦