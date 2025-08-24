競泳女子で2021年東京五輪と昨夏のパリ五輪代表の谷川亜華葉（22＝イトマン近大）が24日、自身のインスタグラムを更新。現役引退を報告した。谷川は「競泳人生ありがとうございましたっ！！去年の9月で引退をして、4回生最後のインカレはマネージャーとして戦います応援やサポートしてくださった方々、本当にありがとうございました」と、昨年9月に現役を退いていたことを明かした。大阪府出身の谷川は21年日本選手権女子4