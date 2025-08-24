巨人・甲斐拓也捕手（３２）が２４日に都内の病院で画像検査を行い、チームドクターによる診断の結果「右中指中手骨頭骨折」と診断されたことが分かった。チームに激震が走った――。甲斐は前日２３日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に「８番・捕手」で先発出場。６回の守備で本塁でのクロスプレーの際、右手が走者・蛯名のヘッドスライディングの?下敷き?となり、一時ベンチに戻って治療するアクシデントが起こった。阿部監督や