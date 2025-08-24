【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮のミサイル総局は２３日、改良された２種類の新型地対空ミサイルの発射実験を行った。朝鮮中央通信が２４日に報じた。発射場所や発射されたミサイルの名称などは明らかにしていない。金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は２３日、発射実験を視察した。同通信は新型ミサイルについて、「無人機や巡航ミサイルをはじめとする空中の目標に対する即応性が優れている。独創的で特別な技術に基づい