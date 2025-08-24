男子100メートルの2回目を棄権し、取材に応じる柳田大輝＝ロートフィールド奈良陸上の記録会が24日、奈良市のロートフィールド奈良で行われ、男子100メートルの柳田大輝（東洋大）は10秒11だった。この日が世界選手権東京大会（9月）の参加資格につながる記録の有効期間最終日で、100メートルの代表入りはならなかった。エントリーしていた2レース目は悪天候もあり棄権した。世界選手権代表入りを確実にしている桐生祥秀（日本