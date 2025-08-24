任期満了に伴う村山市長選挙が２４日告示され、現職の志布隆夫さんが無投票で４回目の当選を果たしました。 【写真を見る】【村山市長選挙】現職・志布隆夫氏が無投票で4選果たす 当選が決まった志布隆夫さん（７４）は２４日朝の第一声の中で、市の課題である人口減少問題について言及しました。 市民への金銭的な支援や道路の拡張など町の開発を進めることで、住みやすい町づくりを行っていくと４期目の決意を語りました。