世界を股にかけて活躍するヴァイオリニスト竜馬さんが２４日、朝日町で演奏会を行いました。 【写真を見る】有名映画などの映像音楽も手掛けるヴァイオリニスト竜馬さんが朝日町に！演奏とともに子どもたちに夢を持つことの大切さ伝える 竜馬さんは、映画「ALWAYS三丁目の夕日」やゲーム「ファイナルファンタジー」など３００本以上の映像音楽を手掛け、さらに今年は、MLB開幕戦のセレモニーで演奏を披露する