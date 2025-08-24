海洋プラスチックごみを利用してキーホルダーを作るイベントが24日、長崎市で開かれました。 イベントは、楽しみながら自然を守るきっかけにしてもらおうと全国で地元新聞社などとトヨタ自動車が開いています。 長崎では、海洋プラスチックごみを使ったキーホルダーづくりが行われ、約120人が参加しました。 参加者 「めっちゃ楽しい」 参加者は、それぞれのアイデア