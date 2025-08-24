令和ロマンの松井ケムリ（32）が23日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0時28分）に出演。大和証券執行役員の松井敏浩氏を父に持ち、裕福な家庭で育ったケムリが「お金事情」について語った。「お金を借りたことはない」というケムリはお金を貸したことはあるといい、貸す際は「あげると思って貸してます」と借金を申し込まれたときの“鉄則”を明かした。かまいたちの濱家は若手時代を振り返り「あのときに