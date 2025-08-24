女優の黒木華（35）が24日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。仕事をやめたかった時期を明かした。黒木は「27歳くらいのときにもともと演劇が好きで、お芝居が好きで好きなことをやってたから、自分がやりたかったこととか、お芝居とか、でも仕事でやらなくちゃいけないこととか、自分ができること以上のことを求められたりするじゃないですか。200で出さないといけないけど、自分の中でスキルが100しかな