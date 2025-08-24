◆パ・リーグ楽天２―３オリックス（２４日・楽天モバイル）順位が１つ上の３位・オリックスに２連敗した楽天が、ゲーム差を４に広げられた。２３年１０月１０日のロッテ戦以来、６８４日ぶりに先発を任された則本昂大投手だったが、２回を投げて４安打２失点とチームに勢いをもたらすことはできず。７回には３番手の鈴木翔天投手が若月にソロ弾を打たれて追加点を奪われた。打線は４回１死満塁から８番・堀内謙伍捕手の右犠