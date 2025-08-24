◆パ・リーグ楽天２―３オリックス（２４日・楽天モバイルパーク）オリックスが接戦を制し、仙台での３連戦を２勝１敗で終えた。２カードぶりの勝ち越しで、４位・楽天とは４ゲーム差に拡大。先発・エスピノーザは７回１失点の好投で試合をつくり、７月１日の西武戦（那覇）以来、７戦ぶりとなる４勝目を挙げた。その後は才木が８回を無失点に抑え、９回はマチャドが１点を許しながら逃げ切った。打線は初回、２死一塁で中川