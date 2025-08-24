この記事では、1年近くランチにしつこく誘ってくるママ友に困っているという投稿を紹介します。何度も断っているのに「シフトは出ましたか？」とまで聞いてきて、対応がめんどくさく感じているという投稿者さん。保育園の送迎時に顔を合わせないように気を使うことにも疲れてしまい、もう無視をしたい気持ちがある反面一言ぐらいは返事をした方がいいのか悩んでいるそう。 シフトまで聞いてくるママ友にうんざり しつこい