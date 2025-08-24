平凡な母親・里香が、小学二年生の長男ユウの盗みをきっかけに直面する心の葛藤を描きます。幼い息子の嘘と過去の過ちの影に苦悩する里香。信頼できる友人に相談し、これからすべきことを整理することにしました。『息子が泥棒になりました』をごらんください。 長男・ユウが友達のトレーニングカードを盗んだことにショックを受ける里香は、幼稚園時代のミニカーの件を思い出し不安にかられます。幼馴染の葵