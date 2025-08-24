長野市で24日、平和について考えてもらおうと映画「ひろしま」の無料上映会が開かれました。映画「ひろしま」は1953年に公開されたもので、被爆者の手記をもとに製作され8万人を超える広島市民が出演しています。無料上映会は戦後80年の節目に広島に起きた出来事を知り平和について考えてもらいたいと企画され、訪れた約80人が当時に思いを巡らせていました。♪須坂市から（81）「胸が苦しくなりました。（戦争に）関心のある者と