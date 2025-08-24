札幌競馬場で23、24日に行われた「2025ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」が終了。シリーズ初出場のトール・ハマーハンセン（25＝ドイツ）が73点で優勝。また、チーム対抗戦は246ポイントのWAS選抜（外国騎手・地方競馬所属騎手チーム）が202ポイントのJRA選抜を上回って優勝した。シリーズ3年連続出場の坂井瑠星（28＝栗東）は初日2位から第3戦（10R）6着、第4戦（12R）13着で昨年に続く3位に入った。「今年は優勝