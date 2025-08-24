◇パ・リーグオリックス3-2楽天（2025年8月24日楽天モバイル）オリックスが4位・楽天に連勝し、CS圏内を争うライバル球団に4カードぶりの勝ち越し。ゲーム差を4に広げた。初回2死一塁で、試合前まで8月月間打率・404と好調の4番・中川が先制の中越え適時二塁打。2回には広岡の適時打で加点するなど、2シーズンぶりの先発だった則本を攻略した。楽天の奇策を上回り、1点リードの7回には若月の5号ソロで突き放した。投