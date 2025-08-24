男子フリー演技する三浦佳生＝DyDoアリーナフィギュアスケートの東京夏季大会第2日は24日、東京都西東京市のDyDoアリーナで行われ、男子は三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）がショートプログラム（SP）に続いてフリーも1位の合計217.60点で優勝した。女子は住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）がSP1位、フリー3位の合計182.81点で制し、青木祐奈（MFアカデミー）が174.70点で2位。フリー1位の渡辺倫果（三和建装・法