■第35回奈良市陸上サーキット（24日、ロートフィールド奈良）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手「奈良市陸上サーキット」に出場した胗田大輝（22、東洋大）が、男子100mの第2レースの出場を見送った。個人での東京世界陸上（9月）の代表入りへ、1本目のレースでは10秒11（+0.7）をマークし、求められていたサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）の記録（9秒96）には届かず。2本目を見送ったこと