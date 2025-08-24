◇MLB パドレス5-1ドジャース(日本時間24日、ペトコ・パーク)パドレスとドジャースの地区首位争いの直接対決の試合前には、日本の豪華投手陣が笑顔で交流する様子もありました。前日の試合では、パドレスはダルビッシュ有投手が6回1失点の好投で勝利に貢献。パドレスがドジャースに並び首位タイに立ちました。大事な第2戦の前にパドレスの本拠地・ペトコ・パークでウォームアップをする松井投手の元に現れたのは、ドジャース・大谷