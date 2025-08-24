俳優・古畑奈和（28）の2nd写真集（9月15日発売／光文社）から先行カット第2弾が公開されました。今回新たに解禁されたのは、夏の暑さを吹き飛ばすような笑顔が印象的な水着ショットと、台湾のレトロな街並みで撮影されたカットの2点です。【写真】赤のオリエンタル柄シャツと同系色のスカートの古畑奈和さん1st写真集以来、3年半ぶりの写真集となる本作では、自身初めての海外撮影。台湾南部のエキゾチックな台南と高雄の街を舞台