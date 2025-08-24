私はトモエ。少し前に近所に住む息子のヒビキとその妻のエミカさん、孫のマユちゃん（小2）との同居がスタートしました。息子家族の役に立たなくては……。私は癇癪を起こすマユちゃんに毅然とした対応をし、エミカさんにも子育ての助言をしていました。けれど気持ちは伝わらず、ヒビキにも「口出しするな」と怒られます。ある日エミカさんがマユちゃんの相談先へ誘ってくれて、私も一緒に担当者の話を聞くことに。私の対応はマユ