静岡県静岡市に本社を置く世界的な模型メーカー・タミヤの元デザイン室顧問・田宮督夫さんが、先週、亡くなっていたことがわかりました。87歳でした。 【動画】【訃報】タミヤのツインスターロゴ制作 田宮督夫さん死去 故・田宮俊元会長の弟＝静岡市 田宮督夫さんは、7月18日に亡くなったタミヤ前会長の田宮俊作さんの弟で、東京芸術大学でデザインを学び、1998年までデザイナーやアートディレク