子どもたちに夏の暑さをしのいでもらおうと、竹で作った昔ながらの水鉄砲で遊ぶイベントが8月24日、静岡県菊川市で行われました。 【動画】「爽快感がすごかった」子ども100人がずぶ濡れ夏の暑さをしのぐ水鉄砲合戦＝静岡・菊川市 今年で20回目を迎えるこの催しは、菊川市の市民ボランティアが毎年この時期に行っていて、小学生までの子どもたち約100人が参加しました。 水鉄砲合戦で使うのは、ボランティアが伐採した地元の竹