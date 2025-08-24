バスケットボールBリーグ1部の川崎に新加入したリスティッチ（右端）＝24日、川崎市バスケットボールBリーグ1部（B1）の川崎は24日、川崎市内で新加入選手による記者会見を行い、2023年ワールドカップ（W杯）で準優勝したセルビア代表のメンバー、ドゥシャン・リスティッチ（29）は「できる限りのことをしてチームの勝利に貢献したい」と抱負を語った。213センチの大型センター。チームの弱点であるゴール下の攻防で活躍が期待