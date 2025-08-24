学童疎開船「対馬丸」の犠牲者が漂着した海岸に花を手向ける児童ら＝24日午前、鹿児島県・奄美大島の宇検村太平洋戦争中の1944年8月、沖縄を出港後に米潜水艦の魚雷で撃沈された学童疎開船「対馬丸」の犠牲者を悼む慰霊祭が24日、鹿児島県・奄美大島で営まれた。多くの遺体が漂着した海岸に地元住民ら60人が集い、黙とうをささげ、悲劇を語り継ぐ決意を新たにした。対馬丸は8月22日、鹿児島県のトカラ列島・悪石島沖で沈没し、