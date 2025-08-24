韓国の李在明大統領は、日韓議連の菅元総理大臣らと会談しました。【映像】菅元総理「日韓関係を盛り上げていきたい」大統領就任後、初めて日本を訪れ石破総理大臣と首脳会談を行った李大統領は24日、超党派の日韓議員連盟の会長を務める菅元総理らと会談を行いました。菅氏は「観光など草の根の交流から日韓関係を盛り上げていきたい」と話し、経済や文化面での交流を重ねていくことを確認しました。「ソウルの大統領府でま