神戸市で女性を殺害したとして逮捕された男が、女性について「全く知らない人です」と話していることが分かりました。【映像】連行される容疑者東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）は20日夜、神戸市内のマンションで、住人で会社員の片山恵さん（24）の胸などを刺して殺害した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、谷本容疑者が片山さんに関して「全く知らない人です」と供述していることが分かりま