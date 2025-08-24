株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年8月22日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティと「燻製辛口ガーリックフレーク」がクセになる旨辛な新作『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』の2商品を期間限定で新発売する。ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオー