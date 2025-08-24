「しぶき杯競走」（２４日、住之江）住之江ボートで２４日、女子レーサーの土屋南（２８）＝岡山・１１９期・Ｂ２＝のトークショーが中央ホールで行われた。昨年４月に第２子を出産。現在は産休で子育ての真っ最中だが、スリムな姿で登壇。会場のファンを魅了した。夫の佐藤翼（埼玉）も育児に積極的に参加。「２人目ができて、段々子育てができるようになってきた。私より先に起床して子どもを世話してくれたり、洗濯物も干