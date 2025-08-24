埼玉県の利根川の河川敷で、火災がありました。【映像】河川敷火災の現場の様子24日午前11時前、本庄市久々宇の利根川の河川敷で「煙がすごい」などと119番通報が相次ぎました。警察と消防によりますと、河川敷の広範囲で火災が起きていて、ポンプ車など6台が出動し消火活動が続けられています。今のところ、建物への燃え移りは確認されていません。この火災で、消火活動にあたっていた30代の男性消防隊員が手のしびれなど