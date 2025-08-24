任期満了に伴う八代市長選挙が24日告示され、現職と新人の一騎打ちとなりました。立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で現職の中村博生さんと、元副知事の小野泰輔さんです。 中村候補の出陣式には推薦を受ける自民や公明の国会議員などおよそ800人が出席し国や県との連携で、記録的大雨の被害に対応したいと訴えました。中村候補は「この八代を今からどんどん進めるのは私しかいないと思います。自信をもって4期目もやら