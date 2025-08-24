訪日客らでにぎわった箱根・芦ノ湖周辺＝２０２４年４月、箱根町２０２４年に神奈川県内を訪れた観光客数は前年比８・９％（１６９４万人）増の２億８０６万人で、統計がある１９６１年以降で最多となったことが県の調査で分かった。これまで最も多かったコロナ禍前の２０１９年（２億４６７万人）を３３９万人上回った。好調なインバウンド（訪日客）需要を取り込み、コロナ禍による急減からＶ字回復を果たした。２４年の内訳