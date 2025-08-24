◇男子ゴルフツアーISPSHANDA夏の決戦トーナメント最終日（2025年8月24日北海道北海道ブルックスCC＝7286ヤード、パー72）トップと3打差の8位から出た小平智（35＝Admiral）が1イーグル、7バーディーの63で回り、通算24アンダーで逆転優勝を飾った。18年日本シリーズJTカップ以来7年ぶりのツアー通算8勝目。7年ぶりの歓喜。30代になって初めての優勝でもある。小平は「本当に嬉しい。今までで一番嬉しい」と白い歯を