8月24日、東海テレビ「ニュースONE」のお天気キャスター、福島智之気象予報士が、子供たちに「お天気教室」を開きました。夏休みの親子30人が参加し、ペットボトルを使って雲を作る実験のほか、地球温暖化についてクイズ形式で学び、最後は天気予報のキャスターも体験しました。参加した男の子：「（ペットボトルの）空気をしゅぽしゅぽ やる時が楽しかった」参加した女の子：「地球全体が暑くなっているか