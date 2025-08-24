大分市の大野川の川岸では２４日、車が転落しているのが見つかり、乗っていた男性が亡くなりました。 車が発見されたのは大分市松岡の大野川の川岸です。 警察によりますと、２４日午前10時半ごろ「川に車が落ちている。運転席に人がいるようだ」と通りかかった人から110番通報がありました。 その後、駆け付けた消防が運転席にいた男性を病院へ搬送しましたが、約2時間後に死亡が確認されました。 亡くなったのは大分市に住む