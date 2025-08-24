グライダーと呼ばれる航空機の飛行技術を競う大会が竹田市で行われています。 この大会は、日本学生航空連盟などが毎年この時期に竹田市で開催しているものです。 参加者はエンジンなどの力を使わず、上昇気流を利用して空を飛ぶグライダーに乗って競技を行います。 今回は、全国から38人の大学生が出場し、飛行する時間や速度などを競っていました。 ◆参加した立教大学の２年生「（普段の練習会場とは）高度も全