市民に防災意識を高めてもらおうと、大分県日田市でNPOが防災イベントを開きました。 日田市の三隈川公園で２４日に行われた「防災フェスタ」。 会場には「自宅に水が入ってきた場合、ドアを開けるのがいかに難しいか」を体験できるコーナーのほか、水辺での水難事故で活躍が期待される最新の水上ドローンを使った救助体験などが用意され、大勢の人が参加していました。 主催したNPOひた水環境ネットワӦ