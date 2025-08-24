神通川流域で発生した公害病、イタイイタイ病の患者かどうかを調べる富山県の公害健康被害認定審査会が、きょう、富山市で開かれましたが、新たな患者の認定や要観察者の判定はありませんでした。公害健康被害認定審査会はイタイイタイ病の患者と、将来、患者になることを否定できない要観察者かどうかを判断しています。要観察者で最後の存命者が今年3月に亡くなり、認定患者も存命者がいないなかで審査会が開かれるのは初めてで