演歌歌手の三山ひろしや田中あいみ、原田波人らを輩出したオーディションの「２０２５年日本クラウン新人歌手オーディション決勝大会」が２４日、都内で行われた。グランプリに生田瑚桃さん（いくたこもも＝１９）、準グランプリに堀田晃平さん（ほったこうへい＝２８）、ニッポン放送賞に有沙瞳さん（ありさひとみ＝３２）が選出された。生田さんは「信じられない気持ちでいっぱい。こんな光栄な賞をもらえると思っていなか