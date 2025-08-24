2025年8月14日、中国のQ＆Aサイト・知乎に「鬼滅の刃」の岩柱・悲鳴嶼行冥（ひめじまぎょうめい）が見抜いた柱同士の恋愛模様について紹介したコラムが掲載された。コラムはまず、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来が公開され、鬼殺隊の柱同士の関係もファンによって改めて掘り下げられた。各柱は外見も性格も異なるが、戦闘以外での感情的なつながりこそが、ファンの興味を引くのである。これまでに公式からは2冊の