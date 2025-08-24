フフホト市にある乳製品大手、内蒙古伊利実業集団の製造拠点「伊利現代スマート健康谷」で、製品の包装を点検する従業員。（７月２８日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）【新華社フフホト8月24日】中国の「乳都」と呼ばれる内モンゴル自治区フフホト市は近年、地理的優位性を生かして乳業支援政策を打ち出し、乳製品メーカーや牧場の発展を後押ししてきた。乳業をはじめとするグリーン（環境配慮型）農畜産品加工産業クラス