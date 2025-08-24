巨人・赤星優志投手（２６）が２４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に先発し、５回６安打４失点で降板。９敗目（６勝）を喫した。初回からわずか１４球で先手を許した。先頭・蛯名に四球を与えると、一死一塁から一走・蛯名の二盗と同時に捕手・岸田の悪送球が絡み、無死三塁のピンチを招いた。続く宮崎に三塁線を縫う痛烈な先制タイムリーを浴び、１点を献上した。４回からもＤｅＮＡ打線につかまった。一死走者なしから筒香に