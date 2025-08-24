国内男子ゴルフツアー「ＩＳＰＳＨＡＮＤＡ夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」最終日（２４日、北海道・ブルックスＣＣ＝パー７２）、８位から出た小平智（３５＝Ａｄｍｉｒａｌ）が１イーグル、７バーディー、ノーボギーの６３で回り、通算２４アンダーで逆転優勝。７年ぶりとなるツアー８勝目を挙げ、今季最高の優勝賞金４２６０万円を獲得した。１２番から４連続バーディーで勢いに乗ると、１７番ではイーグルを奪