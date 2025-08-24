奈良県大和郡山市で開催された、全国金魚すくい選手権大会＝24日午後金魚の産地として知られる奈良県大和郡山市で24日、第30回全国金魚すくい選手権大会が開かれた。丸形の枠に和紙を張った「ポイ」を手に、参加した約1400人が3分間の熱戦を繰り広げた。一般の部では、京都府の高田守さんが50匹すくい優勝した。4センチ程度の金魚「和金」が約千匹入った水槽から、制限時間の3分で何匹すくえるかを競う。参加者の流れるような