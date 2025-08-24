熊本県水俣市で開かれた水俣病被害者の全面救済を訴える集会＝24日午前水俣病の未認定患者や支援者らでつくる団体が24日、国による全面的な被害救済の実現に向けた決起集会を熊本県水俣市で開いた。6月に野党議員が中心となって国会に提出した新法案を、救済対象の居住地域などが現行法より拡大されると評価。秋の臨時国会での成立を期待し団結を確認し合った。政府は2009年に「可能な限りの救済」をうたった水俣病特別措置法