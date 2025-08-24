第107回全国高校野球選手権で準優勝した日大三ナインが決勝戦から一夜明け、同校に笑顔で到着した。熱戦を演じた選手を小倉全由前監督やバレーボール部員、保護者、学校関係者ら約150人が出迎えた。三木有造監督は「昨日、決勝戦で負けてしまいましたけども、生徒が本当に1日1日成長して、顔つきがものすごく変わってきたと思います。それが1試合1試合積み重ねて、何とか決勝戦に行くことができました。ただ、決勝戦で負けてし