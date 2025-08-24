◇セ・リーグ阪神ーヤクルト（2025年8月24日神宮球場）番長・清原和博氏（58）が神宮でのヤクルト―阪神戦のフジテレビONEのゲスト解説を務めた。「阪神は強すぎて、突っ走っている」と語った清原氏は、その理由にある数字を取り上げた。清原氏は試合前時点でリーグトップの351四球という阪神の攻撃の特徴について「四球への意識が高い」とし、大山52、佐藤輝47、近本46、森下45。さらに中日・細川をはさんで、中野と坂