ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(46)が、18日に更新されたパ・リーグTV公式YouTubeチャンネルに出演。注目の選手について語った。 未来のタイトルホルダーとして期待する選手を問われた五十嵐氏はソフトバンク・前田悠伍（20）を指名。「2軍のピッチング見てると、140前半から中盤ぐらいいくのかな。コントロールいいしキレあるから、もちろん先発で最多勝利」と期待を語った。「キャン