季節の変わり目にあると便利なのが、コーデのアクセントとしても活躍してくれるおしゃれなベスト。今手に入れて夏服に重ねても、秋の先取りコーデでも楽しめそうです。手持ちのシンプルな服にプラスするだけで、一気におしゃれ見えするのも魅力。今回は、大人世代も買い足したくなりそうな【LEPSIM（レプシィム）】の「即戦力ベスト」をご紹介します。 秋ムードを先取りできるふわふわショートベスト